محمد البواردي: سطروا بتضحياتهم تاريخاً

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن ذكرى شهداء الإمارات البواسل تبقى محفورة بأرواحنا ووجداننا في كل وقتٍ وزمان، إنهم أبناؤنا الذين جادوا بأنفسهم وبذلوا أرواحهم في سبيل الله، دفاعاً عن وطنهم ورفعة بلادهم، فنالوا مرتبة الشهداء التي مُنحت لهم من رب السماء.

وقال معاليه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن: يحتم علينا واجبنا الوطني أن نستذكر مآثر شهدائنا الأبرار وأسطورة شجاعتهم وبسالتهم في ساحات الوغى وميادين القتال، وفي مواجهة أعدائهم الذين سعوا للمسّ بكرامة وطنهم وأمنه واستقراره، ويحق لنا أن نفخر بأبناء الإمارات الأبرار الذين استشهدوا في أرض المعارك بعيداً عن أسرهم وذويهم، أولئك الذين سالت دماؤهم الطاهرة وفاءً لقسمهم وسمعاً وطاعةً لولاة أمورهم وقادتهم، ودفاعاً عن شرفهم وكرامة بلادهم، ليسطروا بتضحياتهم تاريخاً ناصعاً سيبقى لأهلهم ولأجيالهم القادمة شعلة تضيء ما بين السماء والأرض، لقد ضربوا مثلاً لإخوانهم من جنود الوطن في الشجاعة والوفاء، مؤكدين بإصرارهم إما على النصر أو الشهادة أنهم لا يهابون الموت ويفدون بأرواحهم تراب وطنهم الغالي.