سارة الأميري: أروع صور العطاء

دبي (‏وام)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة لتكريم أروع صور العطاء للوطن، والاحتفاء بقيم الولاء والانتماء التي يمثلها شهداء دولة الإمارات، الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، ليبقى عَلَم الإمارات عالياً خفاقاً.

وقالت معالي الأميري: إن أرواح شهدائنا ستظل رموزاً مضيئة في تاريخ الوطن، وقصص فخر نستلهم منها أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته، وستبقى تضحياتهم حاضرة مع كل عطاء يقدمه أبناء الإمارات لحماية الوطن والدفاع عن مكتسباته.

وتوجهت سارة الأميري بتحية إجلال لذوي الشهداء وأمهاتهم الذين يمثلون نماذج ملهمة في ترسيخ القيم الوطنية في الأجيال الجديدة، وقصة ملهمة لتلاحم المجتمع وقيادته.