عهود الرومي: حاضرون في نفوسنا

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن شهداء الإمارات حاضرون في نفوسنا وذاكرتنا دائماً، وأن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها بطولاتهم في الدفاع عن الوطن ومكتسباته وإنجازاته، وهي تعبير عن تقدير قيادة وشعب الإمارات لتضحيات الشهداء وعطاء ذويهم الذي سيظل حاضراً في ذاكرة الوطن، ومصدر إلهام لأبناء الإمارات، لمتابعة مسيرة العطاء للإمارات ومجتمعها.

وقالت معاليها في تصريح بمناسبة يوم الشهيد، إن شهداء الإمارات يمثلون قيم المجتمع الأصيلة، ونماذج مشرفة في البذل والعطاء والوفاء للوطن، نقتدي بها ونستمد منها الإرادة والعزم لتعزيز مكتسباتنا الوطنية، ليبقى علم الإمارات شامخاً خفاقاً في جميع الميادين.