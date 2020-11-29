عمر العلماء: مصدر فخر للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن القصص المشرفة التي سطرها شهداء الإمارات دفاعاً عن كرامة الوطن، تشكل مصدر فخر واعتزاز وإلهام لشبابنا، وعنواناً لقيم الشجاعة والعطاء، ومثالاً حياً في ذاكرتنا للتضحية في خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته.

وأضاف: «علمتنا قيادتنا أن نستذكر ونفتخر بتضحيات أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن مستقبلنا وحماية لإنجازاتنا، وفي «يوم الشهيد» نتوجه بأسمى آيات التقدير لعائلات شهداء الإمارات، ونؤكد لهم أن تضحياتهم ستبقى شاهداً على دور أبناء الإمارات التاريخي والحضاري والتضحيات الغالية التي قدموها لرفعة الوطن».