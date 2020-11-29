عبدالله آل حامد: وفاء وعطاء وتضحية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «تبنى الأوطان بسواعد وتضحيات رجالها المخلصين، والإمارات وطن استثنائي خلف قيادة استثنائية أنجب رجالاً عظماء جسدوا أروع معاني الوفاء والعطاء والتضحية، وقدموا أرواحهم لحمايته والذود عنه، رجالاً خالدين في ذاكرة الوطن وفي وجدان قيادة الإمارات وشعبها».

وأوضح: «يمثل شهداؤنا الأبرار نموذجاً يستلهم منه أجيال الغد دروساً عظيمة، وقيماً غرسها الأجداد والآباء المؤسسون وما زالت متأصلة وراسخة في مجتمع الإمارات، وتمثل أمهات وآباء الشهداء رموزاً للعطاء والتضحية والصبر في حب الوطن والوفاء له، وأبناء وبنات الشهداء أبناء الفخر الذين توليهم القيادة الرشيدة الرعاية والاهتمام».