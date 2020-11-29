فارس المزروعي: الإمارات قوية ومنيعة

أبوظبي ( الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن الإمارات تفخر وتعتز بشهدائها البررة، موضحاً أن تخصيص الـ «30» من شهر نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد يعبر عن تقدير قيادتنا الرشيدة، للشهيد الذي وهب نفسه وروحه فداء لوطنه.

وأضاف: نترحم على شهدائنا ونعتز بأهلهم ونسأل المولى أن تبقى الإمارات دائماً قوية ومنيعة تقدم للعالم كله دروساً في حب الوطن والتضحية من أجله مستندة لتاريخ عريق وبانية لمستقبل زاهر لخير أبنائها والبشرية جمعاء.