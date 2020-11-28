مغير الخييلي: توفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: «مع احتفالاتنا باليوم الوطني الـ 49، نواصل مسيرتنا التنموية والاستثمار في بناء الإنسان وتوفير جميع الدعم والإمكانيات التي تساهم في خلق مجتمع قادر على الإبداع والإنتاج لرفع راية الوطن في شتى المحافل.

وأضاف الخييلي، نستقبل خبر الحزمة الإسكانية الثالثة لعام 2020، التي تأتي ضمن سلسلة الدعم الدائم للقطاع الاجتماعي الذي يشكل محور بالغ الأهمية عبر توفير المسكن الملائم، وأود أن أهنئ المستفيدين من القروض والأراضي السكنية والمساكن الحكومية، كما نجدد الشكر لقيادتنا على اهتمامها المتواصل من أجل إسعاد المواطنين، وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم، كما تضمنت الحزمة إعفاءات تجاوزت 7 مليارات درهم شملت أكثر من 6 آلاف مستفيد من المتوفين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود.

وأكد الخييلي: «تبرهن هذه الخطوة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص القيادة الرشيدة على تقديم كل سبل الدعم والرخاء لتحقيق جودة حياة ينعم بها المواطنون، وتمثل الحزمة الإسكانية الثالثة لهذا العام امتداداً لتسخير كل التحديات التي تواجه أفراد مجتمعنا، لضمان توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.