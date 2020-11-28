جبر السويدي: القيادة حريصة على رفاه المواطن

أبوظبي (الاتحاد)

رفع جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهات وأوامر سموهما باعتماد وصرف الحزمة الإسكانية لعام 2020 والتي تشمل قروضاً سكنية وأراضي سكنية ومساكن والدفعة الثانية لعام 2020 من إعفاء المتوفين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية وبقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات درهم، حيث تتزامن هذه التوجيهات مع فرحة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والأربعين.

وأكد السويدي أن القيادة الرشيدة حريصة على توفير سبل العيش الكريم ورفاه المواطن وسعادته، وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة مستقرة تعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه، وتحقيق الاستقرار للمواطنين ورفع الأعباء عن كواهلهم في توفير المسكن الملائم، وإدخال السعادة والطمأنينة على قلوبهم، مشيراً سعادته إلى أن القيادة الرشيدة تضع شؤون المواطنين وسعادتهم في مقدمة أولوياتها.