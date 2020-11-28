بشير المحيربي: تعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

توجه بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على اعتمادها والتوجيه بصرف حزمة المنافع الإسكانية لعام 2020 التي تشمل قروضاً سكنية وأراضي سكنية ومساكن والدفعة الثانية لعام 2020 من إعفاء المتوفين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية، حيث استفاد من هذه الحزمة ما يزيد عن 6100 مواطن في إمارة أبوظبي، مما يساهم في توفير سبل العيش الهانئ والحياة الكريمة لأبناء الوطن وأسرهم، مشيراً إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان تساهم في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات القطاع الاجتماعي في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، وتوفير الاحتياجات السكنية للأسرة الإماراتية.

وأكد المحيربي أن هذه التوجيهات جاءت تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها باليوم الوطني التاسع والأربعين، وانطلاقاً من حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشؤون المواطنين وتوفير السكن الملائم لهم وتخفيف الأعباء الاجتماعية عنهم، وضمان سبل الحياة الكريمة لهم لتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.