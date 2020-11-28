محمد مطر الكعبي: عين ساهرة لا تعرف الملل

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «نحمد الله تعالى، على النعم الكبيرة التي تظلل كل مواطن، وهي بفضل الله تعالى، وبحرص ومتابعة من قيادتنا الرشيدة، وهي نهج خطّه الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ويؤكده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، فيشعر كل مواطن بأن سموه هو الأب الكبير الحاني على الجميع، الحريص على رفاهية المواطنين، أمد الله في عمره، ويتابع بحرص بالغ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يؤكد أن شعب الإمارات هو أسرة واحدة كبيرة، ويسهر على راحتها، ويتفقد متطلباتها، في ميادين الحياة المختلفة، وكل ما نراه من عمران ومرافق وخدمات يتابعه سموه، بقلب شغوف وعين ساهرة وتكرار لا يعرف الملل، همه إسعاد الشعب، وهذه المشاريع تترجم التلاحم والتكاتف بين القيادة الأبوية وبين الشعب الوفي لقيادته».