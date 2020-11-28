ناعمة المنصوري: نهج مستدام

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن القرار السامي للقيادة الرشيدة بصرف قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية على المواطنين بقيمة تجاوزت 7 مليارات درهم، يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وتعزيز دورهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وقالت إن توقيت القرار الذي يأتي خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، يجسد حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة، وتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين، ومضاعفة الفرحة باليوم الوطني. وأضافت أن عطاء القيادة الرشيدة السخي لأبناء الإمارات نهج مستدام منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على خطاه القيادة الحكيمة، بما يعزز المسيرة الحضارية للدولة من خلال أسر متماسكة تحظى بدعم ورعاية حكومة رشيدة، قادرة على تحقيق تطلعات الشعب، وتوفير مختلف مقومات الحياة الكريمة والعيش الرغيد.