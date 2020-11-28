أهالي الظفرة: فرحة اليوم الوطني مضاعفة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

ثمن أهالي منطقة الظفرة الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة الرشيدة للارتقاء بالمواطن وتوفير الحياة الكريمة له، ولرفعة الوطن، مؤكدين أن هذه التوجيهات التي لا تنتهي تضاعف من حجم المسؤولية على جميع المواطنين ليكونوا عند حسن ظن قيادتهم بهم في شتى المجالات.

وأوضح علي الحمادي (من سكان الظفرة)، أن القرارات الأخيرة التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وبأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف حزمة المنافع السكنية الثالثة بقيمة 7.2 مليار، ليستفيد منها أكثر من 6100 مواطن، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49 ليست بجديدة على قيادتنا الرشيدة التي اعتدنا منها تلك القرارات في مختلف المناسبات وهو ما يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل العيش الكريم للمواطن وتحقيق كافة متطلباته واحتياجاته.

وأكدت الدكتورة قدرية البشري، أن توجيهات القيادة الرشيدة والتي تم خلالها اعتماد حزمة من المنافع السكنية والإعفاءات لعام 2020، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، جاءت في وقت يلامس احتياجات أغلب السكان كون السكن من أهم المجالات التي تشغل بال الجميع، كما أن القرارات جاءت لتضاعف الفرحة باليوم الوطني، هذا بجانب الظروف المختلفة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وهو ما يجعل تلك التوجيهات تعكس بوضوح إحساس القيادة بالمواطن وحرصها على توفير كافة احتياجاته في مختلف الظروف.

وأثنى أحمد الهاملي (من مدينة زايد)، على الجهود المستمرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطن والارتقاء به في كافة المجالات، مؤكداً أن مشاريع الإسكان التي تشهدها منطقة الظفرة من فترة لأخرى تعكس مكانة المواطن في فكر ووجدان قيادتنا ومدى حرص قيادتنا على توفير السكن المناسب للمواطنين.

وبين محمد صالح المزروعي، أن القرارات الأخيرة بجانب مشاريع الإسكان التي تشهدها منطقة الظفرة تساهم بشكل فعال في توفير المسكن المناسب للمواطنين، وتحقق لهم الرخاء والاستقرار خاصة أن المسكن هو أحد أهم أولويات المواطن التي يسعى إلى تحقيقها لبناء أسرة جديدة متماسكة وقوية، مؤكداً أن مشاريع الإسكان تحظى باهتمام متزايد من القيادة الرشيدة التي حرصت على توفير المساكن الجديدة والحديثة للمستحقين من مواطني منطقة الظفرة، موضحاً أن القرارات الأخيرة سواء الخاصة بالقروض السكنية أو توزيع الأراضي السكنية أو غيرها من القرارات تساهم في دعم مشاريع الإسكان التي تلبي احتياجات وطموحات السكان وتوفر لهم المسكن المناسب مما يساهم في توفير الاستقرار الأسري والعائلي.

وأكد مصبح الكندي المرر، أن تلك المكارم والقرارات التي أعلنت عنها قيادتنا الرشيدة تصبُّ جميعُها في صالح المواطن وجاءت انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع، مشدداً على أن هذه المكارم تضاعف من مسؤولية الشعب تجاه قادته ليكون عند حسن ظنهم وليساهم في رفع راية الوطن عالية خفاقة.