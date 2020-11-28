خميس الساعدي: إحساس القيادة بأبنائها

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد خميس سعيد حمد الساعدي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف قروض ومساكن وأراض سكنية للمواطنين، وسداد قروض، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 49. وأكد أن هذا القرار ليس غريباً على القيادة الرشيدة التي ظلت حريصة على مصلحة شعبها، وتأتي دائماً في المرتبة الأولى، مشيراً إلى أن هذا يعكس إحساسها بأبنائها وتلاحمها معهم.

وأوضح أن هذا القرار يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة باحتياجات المواطنين، والعمل على تلبيتها وتحقيقها لدعم استقرار الأسر، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير سبل العيش لهم.

وقال «لا تمر فترة إلا ونجد بشرى طيبة، وخبراً سعيداً ينقل الخير والسعادة إلى أبناء الوطن لتلبية احتياجاتهم، حيث وجهت القيادة الرشيدة بقرارات مماثلة على مدار السنوات الماضية حتى يحصل كل مواطن على أرض بالإمارة لإقامة مسكن مناسب عليها».

وأضاف «إن أيادي القيادة الرشيدة البيضاء تحمل كل الخير والسعادة والرخاء والطمأنينة للمواطنين على حاضرهم ومستقبلهم، لكي ينعموا بالأمان في حياتهم وحياة الأجيال المقبلة».

وقال «إن العطاء سمة مميزة للشعب الإماراتي، وهذا العطاء يأتي من قمة القيادة الإماراتية حتى أفراد شعبها».