إجراءات احترازية مشددة لحفل اليوم الوطني في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

وضعت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة للحفل الغنائي المقرر انعقاده في مسرح المجاز بالشارقة يوم 3 ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

ويشارك في الحفل الغنائي الذي يخصص ريعه لمبادرات مؤسسة «القلب الكبير» الفنان الإماراتي حسين الجسمي، إلى جانب نخبة من الفنانين وهم: أريام، جاسم محمد، فيصل الجاسم وعريب، بتوليفة من أغنياتهم الإماراتية المتميزة التي ذاع صيتها محلياً وخارجياً.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني: «إن الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها استندت إلى الضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة، وتعليمات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وقد تم إلغاء جميع الاحتفالات في الإمارة، وفي مقار العمل، والاقتصار على حفل غنائي واحد في مسرح المجاز، وفق التعليمات الصحية».

وأكد المدفع أن الحفاظ على سلامة الحضور وصحتهم أولوية قصوى في إمارة الشارقة، مبيناً أن الإجراءات الوقائية التي تأتي استجابة لقرارات الدولة تشمل عدة محاور وهي: الصحة العامة، والتباعد الجسدي، واللوائح والسياسات، والتكنولوجيا الرقمية، والتعقيم والتنظيف.

وأعدت اللجنة دليلاً إرشادياً للحضور بالإجراءات الوقائية بإلزامهم بارتداء الكمامات طوال الوقت، وترك مسافات الأمان، والحفاظ على النظافة الشخصية، واستخدام المعقمات باستمرار.

وتمت الاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية لحجز تذاكر الحضور، وتزويد جميع المداخل في مسرح المجاز بالشارقة ببوابات تعقيم وكاميرات حرارية، بالإضافة إلى وجود رجال أمن على البوابة الرئيسة، يرتدون خوذة ماسحة للحرارة.

وتم تخصيص حافلات معقمة لتوصيل الجمهور إلى مقر المسرح، يوجد في كل واحدة منها رجال أمن لقياس درجة حرارة جميع الحضور قبل صعودهم.

ووضعت علامات تباعد في جميع أماكن المسرح وإرشادات للحضور بالتباعد الجسدي لمسافة مترين، ومنع التجمعات، وتوفير المعقمات اليدوية، بالإضافة إلى وجود ملصقات الدخول والخروج.