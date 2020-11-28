أعمال إصلاح متكاملة لـ «مشروع وطني» في مدينة خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي أعمال الإصلاح المتكاملة لـ «مشروع وطني» الواقع ضمن مدينة خليفة، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 48.850.394 درهماً، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، لتقديم مرافق وخدمات عصرية تساهم في راحة وإسعاد أفراد المجتمع.

ويتضمن المشروع إنشاء نظام جديد لتخفيض المياه الجوفية، وتأهيل طبقات رصف الطريق، وشبكات الري ومحطة الضخ القائمة، وكذلك تأهيل شبكة إنارة الطرق، وتأهيل الحدائق وعناصر التجميل الطبيعي، بالإضافة إلى تأهيل أعمال أخرى ضمن منطقة المشروع.

ويجري حالياً العمل على الطريق رقم (3) في وطني (1)، حيث بلغت نسبة الإنجاز 65%، كما يجري العمل على الحدائق في وطني 1 ووطني 2 ذوات الأرقام: 1.3، 1.4، 1.5، 1.6 و1.7، و1، و2، و4، و5، و7.