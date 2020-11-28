«الأرصاد»: 121 محطة لمراقبة الطقس والمناخ

أبوظبي (وام)

كشف المركز الوطني للأرصاد عن وصول عدد محطات الرصد ضمن شبكة مراقبة الطقس والمناخ بالدولة إلى 121 محطة تتوزع على 97 محطة رصد سطحية و18 محطة لقياس الأمطار، بالإضافة إلى 6 محطات سطحية موجودة في مطارات الدولة.

وأكد المركز أن دقة التنبؤات لحالة الطقس والمناخ الصادرة عنه بلغت ما بين 90 إلى 97 بالمئة، والتي تعتبر نسبة عالية بالنسبة للمقاييس العالمية التي حددتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ويمتلك المركز شبكة رادارات متطورة لرصد السحب والعواصف الرعدية وكميات الأمطار في الدولة كل 10 دقائق، وتتألف الشبكة من 5 رادارات ثابتة ورادار متحرك موزعة في أبوظبي والعين ودبي ومزيرعة وجسيورة والسلع، حيث تقوم هذه الرادارات برصد كمية قطرات المياه في السحب وتبين الغيوم القابلة للاستمطار، وتوضح كمية الأمطار بها ومتى ستهطل وتتابع مسار تحركها وأماكن وجود العواصف الرعدية وعليه يمكن إصدار التحذيرات بشكل عالي الدقة لتجنب العواصف الرعدية.

وفي سياق متصل، يعتزم المركز إجراء دراسة ميدانية في صيف العام 2021 لمراقبة ورصد عملية تلقيح السحب بشكل مباشر باستخدام أنظمة الطائرات من دون طيار، وذلك في إطار جهوده لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستمطار.