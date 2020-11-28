تفوق إماراتي ومنافسة سعودية في «إنتاج العزبة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)



شهدت منافسات شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل «3 مفاريد تلاد» بكار مجاهيم المقامة من أشواط مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة، تفوقاً إماراتياً كبيراً في أغلب المراكز المتقدمة للفائزين في المراكز العشرة الأولى التي خصصت لها اللجنة المنظمة جوائز قيمة للمشاركين في هذا الشوط، بلغت 320 ألف درهم، يحصل خلالها الفائز بالمركز الأول على جائزة 100 ألف درهم، والثاني على 80 ألف درهم، والثالث على 50 ألف درهم، والرابع على 30 ألف درهم، وبقية المراكز من الخامس حتى العاشر على 10 آلاف درهم.

وكانت منافسات الشوط قد شهدت اكتساح الإبل الإماراتية النتائج في المركز الأول والثاني والرابع، ومن المركز السادس حتى المركز العاشر، فيما تمكنت الإبل السعودية من حسم نتائج المركزين الثالث والخامس في ظل منافسة قوية بين المشاركين من مختلف دول الخليج والوطن العربي، والتي ضاعفت من مسؤولية لجنة التحكيم في اختيار الإبل المتميزة الفائزة بالمراكز الأولى.

وأسفرت نتائج شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار - مجاهيم، عن فوز مطايا الشبك رقم 6 لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني مطايا الشبك رقم 11 لمالكها ناصر غدير سعيد سويد المنصوري، وحلت في المركز الثالث مطايا الشبك رقم 17 لمالكها محمد جسار سالم الحمراني الهاجري، وكان المركز الرابع من نصيب مطايا رقم 12 لمالكها أحمد صالح شعبان المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس مطايا الشبك رقم 18 لمالكها ناصر محمد طبخان آل طبخان المري.

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منافسة قوية في الخيول العربية

شهدت منافسات مسابقة الخيول العربية الأصيلة التي انطلقت منافساتها صباح أمس الأول ضمن مسابقة الفعاليات التراثية المصاحبة لمهرجان الظفرة، قوة وندية، وذلك ضمن 3 أشواط (شوط الظفرة الرئيس 1700 متر، الشوط المفتوح 1400 متر، شوط المبتدئين 1200 متر)، وقد خصصت اللجنة المنظمة للسباق 9 جوائز قيمة بواقع 3 جوائز كل شوط، حيث بدأت فترة التحضير للسباق أمس الأول من الساعة 3 مساءً، وانطلق الشوط الأول في تمام الساعة 4 عصراً.

وأسفرت نتائج مسابقة الخيول في الشوط الرئيس - 1700م عن فوز الخيل «الغربي» لمالكه سيف عشير المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «مكتوب» لمالكه سهيل علي سالمين المزروعي، وفي المركز الثالث «عز العودة» لمالكه سيف محمد فن المحيربي، وفي الشوط المفتوح 1400م حصل على المركز الأول «حوافز» لمالكه حمد علي مرشد المرر، وفي المركز الثاني «حربه» لمالكه سيف محمد فن المحيربي، وفي المركز الثالث «اس نهاوند» لمالكه أحمد محمد سيف المرر، وفي شوط المبتدئين 1200م حصل على المركز الأول «حمدان الغربية» لمالكه سهيل علي سالمين المزروعي، وفي المركز الثاني «اس هو العودة» لمالكه سيف عشير المزروعي، وفي المركز الثالث «هيبا» لمالكه أحمد محمد فن المحيربي.

وحرص المشاركون كافة في السباق على إجراء فحص «كوفيد - 19» لـ «الجوكيه» الذين شاركوا في السباق، قبل 72 ساعة كحد أقصى من موعد السباق، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان، والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

دعم لوجستي

تقدم بلدية منطقة الظفرة الدعم اللوجستي لمهرجان الظفرة 2020-2021، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد جهزت البلدية البنية التحتية للمهرجان، من خلال صيانة الطرق المؤدية للحدث وإتمام التسويات اللازمة وإزالة الرمال، وتسوية الطرق المؤدية إلى العزب وربطها مع بعضها البعض، بهدف تسهيل حركة المشاركين، وتسهيل تقديم الخدمات لأصحاب العزب.

وتواصل البلدية حملاتها التوعوية خلال المهرجان بشأن أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بالابتعاد عن التجمعات، وعدم ممارسة الذبح العشوائي، وكذلك التوعية باتباع إجراءات السلامة خلال التوصيلات الكهربائية للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على المشاركة في المهرجانات التي تقام بالمنطقة، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية لتعزيز مشاركة المجتمع وتفعيل دوره، وتكامل الأدوار مع الشركاء الحكوميين.