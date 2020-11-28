741 حالة شفاء جديدة من «كورونا»

أبوظبي (وام)



تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 148.245 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1.252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 166.502 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة مصابين اثنين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 569 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الجسدي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 153.449 حالة.