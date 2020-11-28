حريق 4 محال في سوق الجمعـة بالفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة)

شب حريق في سوق الجمعة في إمارة الفجيرة عند الساعة الـ 4 ونصف من فجر أمس في أحد محال السجاد، أدى لاحتراق 4 محال تقع على الطريق العام لسوق الجمعة دون وقوع إصابات بشرية.

وقال العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، في تصريح لـ«الاتحاد»: تلقت غرفة العمليات بلاغاً عن وقوع حريق جزئي في سوق الجمعة عند الساعة 4:40 دقيقة فجراً في أحد المحال بالسوق. وقد تمت الاستجابة في وقت قياسي لم يتعد 5 دقائق، استطاعت من خلاله فرق الإطفاء السيطرة على الحريق وحماية السوق من انتشار النيران، فيما عدا 4 محال تعرضت للحريق ولأضرار مادية فقط، دون وقوع إصابات بشرية.