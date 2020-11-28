تخريج دورة متخصصة في «أكاديمية سيف بن زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

خرجت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عدداً من منتسبيها المشاركين في دورة مقيمين المعتمدين.

وكان العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، قد شهد حفل تخريج المنتسبين، في مقر الأكاديمية، مؤكداً الحرص على تأهيل واعتماد المحاضرين وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، والتي تلبي احتياجات شرطة أبوظبي في الارتقاء بالجودة التعليمية للبرامج التدريبية.

وأكد أهمية الدورة كخطوة مهمة لاعتماد المحاضرين بالأكاديمية من الهيئة الوطنية للمؤهلات، لافتاً إلى الحرص على تطوير عملية التخطيط والتقييم للمنتسبين للدورات المختلفة في الأكاديمية، وتعريفهم بصياغة قرارات تقييم المعارف والمهارات والكفاءات مع التأكيد على توثيق قرارات التقييم.