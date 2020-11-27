قائد شرطة رأس الخيمة يثمن جهود فريق عمل العين الساهرة

رأس الخيمة (وام)

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد علم شرطة رأس الخيمة أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به الإعلام بوسائله المختلفة في بث رسائل التوعية لكافة الشرائح ومد جسور المعرفة بين القيادات والجهات الرسمية من جهة والجمهور من جهة أخرى.

وثمن قائد عام شرطة رأس الخيمة على هامش تكريم فريق عمل مجلة العين الساهرة بمناسبة دخولها العام الخامس والعشرين، الدور الفاعل الذي يقوم به فريق العمل في تناول القضايا والموضوعات الأمنية والتثقيفية التي تسهم في رفد المجتمع ونشر حالة من الوعي بين كافة شرائحه، داعياً منتسبي «العين الساهرة» للمضي قدماً في طريق النجاح والتميز بما يتماشى مع نهج وإستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وكرم العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة بحضور العقيد عبد الله بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، فريق عمل مجلة العين الساهرة، مشيداً بالدور الذي لعبه في تسليط الضوء على القضايا الأمنية والمجتمعية والتنوع في طرح هذه القضايا بما يلبي تطلعات جمهور القراء.

ولفت نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن مجلة العين الساهرة باتت اليوم واحدة من المجلات الأمنية المختصة المتميزة بين نظيراتها بفضل جهود فريق العمل ونوعية الموضوعات التي يتم طرحها وتسليط الضوء عليها والتي تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي والارتقاء بمفهوم العمل الإعلامي الشرطي الهادف، مشيرًا إلى تقدير القيادة لجهود فريق عمل المجلة الساعي دائماً إلى التميز والتطور وأداء رسالته الإعلامية بكل مهنية وحرفية عالية.