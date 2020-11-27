الإمارات تشارك في الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي استضافتها العاصمة النيجرية "نيامي"، تحت شعار "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية" بحضور فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وسلمت معاليها، في بداية الدورة، رئاسة المجلس الوزاري للمنظمة إلى جمهورية النيجر، متمنية لأعمال الدورة التوفيق والنجاح.

وأعربت معاليها، في كلمة لها في افتتاح الدورة، عن خالص شكرها وتقديرها لجمهورية النيجر على استضافة أعمال هذه الدورة، والتي تعكس جهودها الدؤوبة في خدمة القضايا الإسلامية وتفعيل وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في التصدي للتحديات المختلفة، التي تواجه الأمة الإسلامية بما يدعم التنمية والازدهار فيها.

كما تقدمت معاليها بالشكر والتقدير والإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية في تعزيز أواصر الوحدة والتضامن لتحقيق أهداف المنظمة.

من جهة أخرى، فقد أشارت معاليها إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للمنظمة، مؤكدة على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكدت معاليها ضرورة العمل على تفعيل قرار الأمم المتحدة رقم 224 المتعلق بمناهضة إزدراء الأديان والعمل على بدء حوار مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي بهدف المحافظة على قيم ومبادئ التسامح والتعايش ودمج الأقليات في المجتمعات.

وأجرت معاليها، على هامش الدورة، لقاءات مع رؤساء وفود كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية النيجر، وجمهورية تشاد وجمهورية نيجيريا وعدد من وفود الدول الأعضاء في المنظمة، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ضم وفد الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية المندوب الدائم للدولة لدى منظمة التعاون الإسلامي، ومحمد الشامسي مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.