عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مشيداً بالجهود التي يبذلها معاليه من أجل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات، وبدعم قيادتها الرشيدة، على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يلبي تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي في التنمية والازدهار والرخاء.

حضر اللقاء، خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

عبدالله بن زايد في حديث مع عبداللطيف الزياني

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وتبادل سموه ومعالي وزير خارجية البحرين وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة وأعرب عن تطلع البلدين الشقيقين بدعم ورعاية من قيادتيهما إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.