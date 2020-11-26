عبدالله بن زايد: شراكة استراتيجية تجمع الإمارات والهند

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الزراعية والصحية والتجارية والأمن الغذائي.

وتبادل سموه ومعالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عبدالله بن زايد في حديث مع سوبرامنيام شانكار

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، مؤكداً على العلاقات المتميزة والراسخة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

وأشاد سموه بالتطور المستمر في التعاون المشترك بين الدولتين في المجالات كافة، وذلك في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين.

وقد أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً لمعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة والوفد المرافق له.

حضر اللقاء، خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، وبافان كابور، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.