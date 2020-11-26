العويس: الارتقاء بالعمل البرلماني لخدمة الوطن والمواطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات وتحقيقه الإنجازات المتواصلة في ظل جميع الظروف والتحديات، هو تجسيد لتوجيهات ورؤية القيادة التي توظف جميع الإمكانات وتسخر جميع القدرات لخدمة مجتمع الإمارات والارتقاء بجميع قطاعاته لتمكين المواطن من الوصول إلى أعلى المراتب وتحقيق المراكز الأولى عالمياً.

وأوضح معاليه في تصريحات خاصة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، أن مواصلة العمل البرلماني في دولة الإمارات في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وعقبات وتحديات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، هو دليل على الحرص على مناقشة القضايا التي تهم المواطنين، وابتكار الحلول والفرص من الأزمات والتحديات، والتي تتطلب العمل بشكل مضاعف لتحقيق الإنجازات.

وأشاد معاليه بالاهتمام الكبير الذي يحظى به المجلس الوطني الاتحادي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً معاليه أن الرؤية السديدة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة هي الركيزة الرئيسة لتحقيق الريادة والتميز في العمل البرلماني بدولة الإمارات.

وتوجه معاليه بأسمى عبارات الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم على تكرمه بحضور افتتاح جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر عن بُعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، مؤكداً الحرص على تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن وتلبية تطلعات المواطن.

كما شكر العويس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على الجهود الكبيرة التي يبذلها في إدارة جلسات المجلس والتقريب في وجهات النظر بين الأعضاء وممثلي الحكومة، للخروج بالتوصيات التي تشكل أفضل الحلول للقضايا التي يتم طرحها ومناقشتها في المجلس، كما ثمن الدور الذي يقوم به أعضاء المجلس في نقل قضايا المواطنين وطرحها بدقة وشفافية للبحث والنقاش.