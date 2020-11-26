«التغير المناخي» تستعرض منجزات الدولة في «قمة العشرين»

دبي (الاتحاد)

شاركت وزارة التغير المناخي والبيئة في اجتماعات قمة العشرين التي استضافتها – افتراضياً – المملكة العربية السعودية واختتمت فعالياتها 23 نوفمبر الجاري، ومثلت خلالها الدولة في الاجتماعات والمحاور الخاصة بالزراعة والبيئة والتغير المناخي.

وخلال اجتماع وزراء البيئة طالب معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة بضرورة تحفيز الحراك العالمي لحماية البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي ضماناً لإيجاد مستقبل مستدام، ولتعزيز تحقيق الأهداف 13,14، و15 من أهداف التنمية المستدامة مؤكداً على دعم ومشاركة دولة الإمارات في كافة الجهود والتوجهات المستقبلية في هذا المجال.

واستعرض معاليه نموذج دولة الإمارات في العمل من أجل البيئة وحمايتها وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، موضحاً أن الدولة تمكنت عبر منظومة متكاملة من الجهود تشمل إقرار تشريعات وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات من تعزيز التزامها بتحقيق الهدفين 14، و15 من أهداف التنمية المستدامة والخاصين بالحفاظ على الحياة البرية والبحرية.

وأشار إلى أن العام الجاري شهد الإعلان عن خمس مناطق محمية برية جديدة في دولة الإمارات، ليرتفع إجمالي المناطق المحمية إلى 49 محمية بما يمثل 15.5% من إجمالي مساحة الدولة، كما تم إطلاق العديد من المشاريع المعززة للموائل الطبيعية للحياة البرية والبحرية، ومنها مشروع إنشاء أكبر حديقة للشعاب المرجانية في العالم، والتي ستكون موطناً لـ 1.5 مليون من الشعاب المرجانية، ومشروع إنزال الكهوف الاصطناعية والتوسع في زراعة أشجار القرم.

وأكد معاليه على تأييد ودعم دولة الإمارات للانطلاق في تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري للكربون التي طرحتها المملكة العربية السعودية كمبادرة لتعزيز التوجه نحو منظومات اقتصادية صديقة للبيئة.

وشارك معالي الدكتور بلحيف النعيمي في اجتماعات المفاوضات الخاصة بالعمل من أجل المناخ، والتي أكد خلالها على التزام الدولة بتعهداتها ومساهماتها المحددة الوطنية بموجب اتفاق باريس للمناخ، وحرصها على دعم وتحفيز كافة الجهود الخاصة بتعزيز قدرات الدول كافة لمواجهة تحدي التغير المناخي الذي بات التهديد الأهم الذي يواجه مستقبل كوكب الأرض.