«الإمارات للتخطيط الحضري» تشارك في تصميم التوجهات المستقبلية

دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعزيز التكامل الحكومي لرسم مستقبل الدولة، ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، عقدت جمعية الإمارات للتخطيط الحضري جلسة حوارية بحثت فيها مواضيع التخطيط الحضري والنقل والاستدامة البيئية للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

جاء ذلك، في إطار مشاركة جمعية الإمارات للتخطيط الحضري ضمن «حوارات النفع العام» التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، الهادف إلى إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية للدولة وفق أجندة عام الاستعداد للخمسين.

وتضمنت مخرجات ونتائج الجلسة مدخلات ومبادرات وطنية ومجتمعية مهمة، تعزز الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.

وأكد أحمد محمد شريف الخوري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الحضري، أن الجلسة الحوارية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، وحضرها أكثر من 40 عضواً من أعضاء الجمعية وممثلي من وزارة تنمية المجتمع ونخبة من الخبراء والمتخصصين، ناقشت محاور أساسية لتطوير خطط مستقبلية للارتقاء بقطاعات البنية التحتية، والإسكان، والنقل، والبيئة، والتغير المناخي.

وقال: إن الجلسة تطرقت إلى محاور عديدة، من أهمها التوجهات المستقبلية في قطاع النقل، وكيفية التكييف مع التغييرات المستقبلية في المناخ، وكذلك التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة. كما تمت مناقشة المركبات ذاتية القيادة وجاهزية البنية التحتية لها مستقبلاً، والتركيز على جودة البنية التحتية الرقمية للاستعداد لتشغيلها في المستقبل.

من جهتها، توجهت المهندسة نادية مسلم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الحضري، بالشكر لأعضاء الجمعية، مثمنّة جهود الفريق لوضع التصورات المستقبلية لتصميم وتطوير بنى تحتية متميزة تحقق الاستدامة خلال الخمسين عاماً القادمة.