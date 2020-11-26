تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات تفتتح «مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني» في غينيا

كوناكري (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح وزير الصحة الغيني الدكتور ريمي لاما، يوم أمس، «مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني» في العاصمة كوناكري، بحضور ممثلين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

شيد مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بالكامل من قبل كل من شركة «طموح للرعاية الصحية» وشركة «ويذرهافن»، وبدعم من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، خلال وقت قياسي لم يتجاوز 30 يوماً.

يضم المستشفى الميداني 208 أسرّة، منها 48 سريراً مخصصاً للعناية المركزة، وصيدلية ومختبراً في الموقع، وسلم إلى جمهورية غينيا لتتولى وزارة الصحة بها إدارته وتشغيله.

ريمي لاما وخالد الراشدي خلال افتتاح المستشفى (الصور من وام)

وقال وزير الصحة الغيني الدكتور ريمي لاما: «أتوجه بالنيابة عن فخامة الرئيس الغيني البروفيسور ألفا كوندي والشعب الغيني بجزيل الشكر لقيادة دولة الإمارات على تمويلها بناء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، وجميع الأطراف المعنية لمشاركتها في إتمام المشروع جنباً إلى جنب مع شركائهم لبناء هذا المستشفى الميداني بسرعة واحترافية».

وأضاف أن «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة وعلى نطاق واسع للحد من تفشي جائحة كوفيد-19، وسيساعدنا مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني على القيام بذلك من خلال تعزيز قدرتنا على الاستجابة للوباء، وتحسين عملية التعافي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».

بدوره، قال خالد الراشدي، رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، عضو مجلس إدارة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن: «نحن هنا لدعم جمهورية غينيا وشعبها وسط المصاعب والتحديات الناجمة عن تفشي وباء (كوفيد-19)، وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات العديدة التي تبرهن على التزام قيادتنا بدعم جمهورية غينيا، ونتوجه بأسمى درجات العرفان والامتنان لقيادتي دولة الإمارات وغينيا على دعمهما المستمر للمشروع».

جانب من المستشفى

وقال خالد الحوسني، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية غينيا: «نشهد اليوم علامة فارقة أخرى في الشراكة العميقة بين بلدينا مع افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني الذي تم تأسيسه خلال وقت قياسي لدعم جمهورية غينيا في معركتها ضد جائحة (كوفيد-19)».

وتعمل «غينيا ألومينا كوربوريشن» في مجال تعدين وتصدير البوكسيت، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، وأكبر شركة صناعية في الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز.

ويعد مشروع «غينيا ألومينا كوربوريشن» أحد أكبر الاستثمارات الإماراتية على مستوى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وباشرت شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» تصدير البوكسيت العام الماضي، ويتوقع أن تتجاوز مساهمتها في اقتصاد جمهورية غينيا نسبة 5% عند بلوغ طاقتها الإنتاجية القصوى.