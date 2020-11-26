إلغاء الدورة الحالية لمهرجان ليوا الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، إلغاء الدورة الحالية لمهرجان ليوا الدولي الذي يقام سنوياً في تل مرعب، حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

ودوّنت «اللجنة» في تغريدة على حساب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في «تويتر»: «لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، تعلن عن إلغاء الدورة الحالية لمهرجان ليوا الدولي 2020، والذي يقام سنوياً في تل مرعب، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع».