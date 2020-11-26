«تآلف» برنامج تدريبي لأولياء أمور أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومؤسسة الجليلة أعمال الدورة الجديدة من برنامج «تآلف»، بهدف تمكين أولياء أمور أصحاب الهمم من ذوي اضطراب طيف التوحد من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم.

وشارك في الدورة الجديدة من البرنامج 148 ولي أمر من آباء وأمهات الأطفال أصحاب الهمم من كافة إمارات الدولة ومن جميع الجنسيات، بما في ذلك المسجلون عبر حسابات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك لتزويدهم بالمهارات اللازمة ليتمكنوا من إدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم من ذوي اضطراب التوحد، بهدف تحقيق الفائدة للجميع، ونقل خبرات ومعارف «زايد العليا» وكوادرها المتخصصة إلى أولياء الأمور من منطلق المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: إن برنامج «تآلف» الذي تنظمه المؤسسة تنفيذاً لبنود الشراكة مع مؤسسة الجليلة يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاندماج الاجتماعي، يأتي بتوجيه وقيادة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، توسعت المؤسسة في تنفيذه ليشمل إمارات أبوظبي ودبي والمناطق الشمالية، ويقدم الدعم لأولياء الأمور وأسر أصحاب الهمم، معبراً عن شكره لمؤسسة الجليلة لإتاحة الفرصة لتنفيذ هذا البرنامج الواعد.

ومن ناحيته، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: « نواصل تذليل العقبات لتمكين الأطفال ذوي الهمم وأولياء أمورهم وأسرهم.