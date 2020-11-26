أبوظبي للصحة يتعاون مع «العالمي للسمنة»

أبوظبي (وام)

وقع مركز أبوظبي للصحة العامة «التابع لدائرة الصحة أبوظبي مذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي للسمنة في إنجلترا، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك، فيما يتعلق بزيادة الوزن ومكافحة السمنة في إمارة أبوظبي».

وقع الاتفاقية عن طريق الاتصال المرئي، كل من مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتورة أوليفيا باراتا كافالكانتي مدير العلوم والتعليم من الاتحاد العالمي للسمنة.

ويأتي التعاون مع الاتحاد العالمي للسمنة، في إطار استراتيجية مركز أبوظبي للصحة العامة، والرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية.