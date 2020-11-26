تشكيلات ضوئية ببلدية الحمرية

الشارقة (الاتحاد)

استعدت بلدية الحمرية لاحتفالات اليوم الوطني بتزيين المنطقة، لتبدو في أبهى حلة للحدث الوطني المشهود، والذي يحتفل فيه أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، بذكرى قيام الاتحاد المجيد، حرصت فيه بلدية الحمرية على تزيين الشوارع والميادين والمرافق العامة بالتشكيلات الضوئية الملونة والمجسمات الإبداعية المستوحاة من الحدث الوطني، عبر نشر المجسمات في أرجاء المنطقة ابتهاجاً بحلول اليوم الوطني، وإدخال الفرحة والسرور على أهالي الحمرية والقاطنين فيها، وتزين مبنى البلدية بالأشكال الضوئية المعبرة عن ألوان علم الدولة والأضواء المبهجة. وقال مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، بأن البلدية عملت عبر أقسامها المختصة بتزيين المرافق العامة بالمنطقة بأسلوب مميز وبطريقة تتماشى مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة للتصدي لجائحة «كورونا»، وتهدف إلى إبراز صورة حضارية جميلة تجسد معاني الفخر والاعتزاز باليوم الوطني التاسع والأربعين لقيام الاتحاد. وأوضح الشامسي بأن بلدية الحمرية استفادت من مجالات التقنيات الحديثة في الإنارة والطرازات المنوعة من أعمال الزينة، لتمثل أفكار تجسد إنجازات الدولة في مختلف المجالات، مشتملة على الرقمين 49 احتفاء بعمر قيام الاتحاد، ونشر الأضواء التي تحمل ألوان علم الاتحاد، والمجسمات المعبرة عن هويتنا الوطنية، وفي عدة مواقع حيوية في أرجاء المنطقة.