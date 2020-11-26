إقبال كبير على منافسات «مجاهيم» بالظفرة

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

شهدت منافسات شوط الجمل مجاهيم في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة التي انطلقت صباح أمس إقبالا كبيراً من أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج الذين حرصوا على التواجد في الوقت المحدد أمام شبوك المهرجان لتسجيل الإبل المشاركة، وسط اهتمام كبير من عشاق الإبل والمهتمين بها، نظراً لما تمثله أشواط الجمل من تحدٍ وقوة ومنافسة لدى ملاك مزايين الإبل.

وحرصت اللجنة المنظمة على رصد مجموعة من الجوائز القيمة لأصحاب المراكز الأولى، حيث تبلغ قيمة جائزة المركز الأول 200 ألف درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث 100 ألف درهم، وصاحب المركز الرابع 60 ألف درهم، وصاحب المركز الخامس 40 ألف درهم.

فارس المزروعي خلال متابعة فعاليات المهرجان (الصور من المصدر)

فحص المنشطات

وأعلنت اللجنة المنظمة عن توفير خدمة فحص المنشطات المسبق للمطايا المشاركة في أشواط الجمل للمحليات والمجاهيم (إنتاج عزبة لأبناء القبائل 3 مفاريد تلاد بكار، الظفرة 6 عام، تلاد 15 عام، شرايا 15 لأبناء القبائل، البيرق 3)، حيث سيكون الفحص قبل موعد المشاركة بيوم واحد، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات أمام المشاركين من جهة واللجان الطبية ولجان الفرز والتحكيم من جهة أخرى، وخصوصاً أن هذه الأشواط تتطلب المشاركة بعدد من المطايا.

كما حددت اللجنة المعايير والاشتراطات الواجب الالتزام بها في حال بيع المطية، حيث تنقل ملكيتها من المالك الحالي إلى المالك الجديد، ولا يتم إعادة نقلها إلى المالك السابق أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى والثانية مهما كانت الأسباب ولمدة ثلاث سنوات ولا يتم نقل المطايا الموقوفة (عبث) حتى يتم دفع الغرامة وفي حال البيع يجب حضور المالك الحالي والمالك الجديد لمكتب اللجنة لإنهاء إجراءات النقل ودفع الرسوم المقررة.

وفي حال اكتشاف اللجنة بأن عملية البيع غير صحيحة من الطرفين يتم حرمانهم من المشاركة في المهرجان لمدة سنتين، مع استبعاد جميع الإبل المسجلة بأسمائهم وتوقيفها لنفس المدة وعند عملية البيع يتم أخذ رقم الشريحة، ويتم أخذ عينة الدم لفحص D N A كما يتم دفع الرسوم المقررة للنقل 1000 درهم.

شروط المشاركة

ومن جانبها، أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان شروط ومعايير المشاركة في أشواط الجمل، ومنها أنه يسمح للإبل بالمشارِكة مرة واحدة فقط إلا في حال البيع ولا يسمح للإبل التي لا تحمل شريحة إلكترونية بالمشاركة، كما يسمح لكل مشارك بالمشاركة بقطيع واحدة في كل شوط، كما يحق للمالك استبدال عدد 3 مطايا لمرة واحدة فقط في أشواط الجمل، في حال تم استبعادها من قبل لجنة التشبيه، ويمنع مشاركة الإبل المهجنة في أشواط المحليات الأصايل أو أشواط المجاهيم الأصايل، كما يمنع مشاركة الإبل المريضة أو المصابة بأي نوع من الفطريات مثل الجرب أو القرع أو الحساسية أو أي مرض معدٍ تقره اللجنة الطبية، ويتم استبعاد المطية إذا تبين أنها مخدرة في الشارب أو ربطة أو محلقة أو مصبوغة في أي جزء من جسمها أو أي عبث للتغيير من شكلها الطبيعي أو كانت تحت تأثير المنشطات، وستقوم اللجنة بإحالة الإبل المشتبه بها بالتنشيط إلى الفحص الطبي، وفي حال اشتباه لجنة التسنين في سن المطية لا تقبل الحلفة إلا من المولد إذا تبين للجنة بأن المطية في غير سنها يتم استبعادها، وفي حال اكتشاف اللجنة أي غش أو تلاعب أو أي نوع من أنواع العبث للتغيير من الشكل الطبيعي للمطية، يتم استبعاد المطية المخالفة، ويحق للمالك استبدالها بشرط دفع غرامة الحظر، وذلك بحد أقصاه ثلاث حالات.

توافد الإبل المشاركة في المنافسات

وتنقل المطية في حال البيع من المالك الحالي إلى المالك الجديد، ولا يتم إعادة نقلها إلى المالك السابق أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى والثانية وذلك لمدة 3 سنوات، وفي حال عدم حضور الإبل المشاركة إلى شبوك المزاين المخصصة للمبيت في الأوقات المحددة في الجدول يتم استبعادها من المشاركة، وإذا حدث لا قدر الله أي ضرر للإبل المشاركة في الشبوك المخصصة للمزاينة والمبيت لا يتحمل المهرجان أي تعويض أو مسؤولية، كما يحق للمشارك أثناء حجز المطية للمبيت أن يقوم أحد الرعاة بتعليف المطية ومغادرة الشبوك بعد ذلك.

قانون الشراء

تحجب جائزة المراكز التي لا يرتقي الحلال المشارك فيها لمستوى الجائزة، ولا يسمح بالحلال الذي لا يرتقي للمنافسة بالمشاركة في شوط البيرق، فيما يحق للمالك المشارك في شوط البيرق شراء 15 ناقة كحد أقصى، ويحق للمالك المشارك في شوط بينونة شراء 10 نوق كحد أقصى، وسمحت اللجنة للإبل المشاركة في أشواط البيرق المشاركة في أشواط التحدي.

العزب

تنطلق اليوم «الجمعة» منافسات شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار، وذلك من منافسات الأشواط الجماعية المقامة ضمن مزاينة الإبل، ويُجذب إليها عدد كبير من أشهر ملاك مزايين الإبل، ويتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الإبل المشاركة قبل أن تعلن لجنة التحكيم نتائج الفائزين في المراكز العشر الأولى، والتي خصصت لها اللجنة المنظمة مجموعة من الجوائز القيمة يحصل خلالها الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 80 ألف درهم، والثالث على 50 ألف درهم.

«الخيول العربية الأصيلة» تنطلق اليوم

تنطلق اليوم «الجمعة» منافسات سباق الخيول العربية الأصيلة، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة الذي يقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وهو ما دعا اللجنة المنظمة إلى إلزام «الجوكيه» الذين سيشاركون في السباق إلى ضرورة إجراء مسح كوفيد 19، وذلك قبل 72 ساعة كحد أقصى من موعد السباق، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان، والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

ويتوقع أن يشهد سباق الخيول العربية الأصيلة إقبالاً كبيراً من المشاركين المهتمين بمسابقات الخيول العربية الأصيلة وخاصة في منطقة الظفرة، حيث يتضمن السباق هذا العام 3 أشواط (شوط الظفرة الرئيسي 1800 متر، الشوط المفتوح 1400 متر، شوط المبتدئين 1200 متر).

وحددت اللجنة المنظمة للسباق مجموعة من الجوائز القيمة للفائزين في كل شوط من أشواط السباق، الذي تبلغ عدد جوائزه 9 جوائز، بواقع 3 جوائز كل شوط، حيث تبدأ فترة التحضير للسباق يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري من الساعة 3 مساءً، وينطلق الشوط الأول في تمام الساعة 4 عصراً، وتكون الفترة المحددة بين الأشواط 30 دقيقة، وستغلق أبواب الدخول إلى المضمار قبل انطلاق الشوط بـ 10 دقائق.