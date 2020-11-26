نهاية أسبوع «سعيدة» لطلبة الثاني عشر

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

اختتم طلاب الثاني عشر أسبوعهم الأول بمارثون امتحانات الفصل الدراسي 2020 بارتياح وهدوء في اللجان الامتحانية بتعليمية رأس الخيمة، واصفينها بالجيدة وبأنها في متناول الطالب المتوسط، وفي المقابل كانت حظوظ طلاب مراحل النقل جيدة على حد تعبيرهم، والتي وصفوها أيضاً بالختام السعيد.

وأكد طلاب بالثاني عشر المتقدم أن المادة الامتحانية الخاصة بالكيمياء تضمنت 20 سؤالاً خصص لها 60 دقيقة للإجابة، وقد تميزت بالتنوع والاختلاف في مستويات عدد من الأسئلة التي كان الغرض منها التمييز بين الطالب المتوسط والمتميز في التحصيل الدراسي، متمنين أن تكون باقي الاختبارات مماثلة لاختبار الكيمياء، وأن تكون هناك فروق دراسية.

أما طلاب العام فكانت ردودهم متشابهة حول اختبار الأحياء، والتي وصفوها بالجيدة، ولم تخلُ من أسئلة الطالب المتميز التي خصصت لها أيضاً نسبة من الدرجات الرئيسية.

وقال الطالب محمد عادل في الثاني عشر المتقدم من مدرسة شمل للتعليم الثانوي: إن اختبار مادة الكيمياء كان سهلاً وسلساً، وأراح أغلب الطلاب وخاصة أن المادة تعتبر من المواد الدسمة التي تسبب توتر للطلاب.

الإنترنت

ومن جهة أخرى، تفاجأ عدد من الأسر المواطنة والمقيمة صباح أمس بانقطاع شبكة الإنترنت في منازلهم، الأمر الذي سبب لهم حالة من التوتر، والقلق من عدم تمكن أبنائهم الطلبة من تقديم الاختبارات في اليوم الأخير من الأسبوع الأول من اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام 2020.