شرطة أبوظبي توعي زوار «ألعاب الهيلي» بالإجراءات الاحترازية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت الشرطة السياحية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي مبادرة تثقيفية بمدينة ألعاب الهيلي في العين للتوعية بمخاطر جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» تحت شعار (#تنزه بأمان) وبالتعاون مع بلدية العين.

وأوضحت أن المبادرة تأتي بهدف رفع مستوى الوعي لدى كافة شرائح المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادي الإصابة بالعدوى أو التسبب بنقلها وتشديد الضوابط والشروط لمرتادي الحدائق والمتنزهات بمنطقة العين، وجرى تنفيذها بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي متمثلة بقسمها في العين.

وقدم عدد من الضباط من الشرطة السياحية وقسم الخدمات الطبية يرافقهم محمد خليفة النعيمي مدير مدينة ألعاب الهيلي شرحاً للزوار حول أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لتفادي جائحة كورونا واتباع إجراءات السلامة مثل التباعد الجسدي والالتزام بالكمامة والفحص الدوري. وأعرب زوار المدينة الترفيهية عن تقديرهم لجهود شرطة أبوظبي في الحفاظ على سلامة الجمهور، وقامت الشرطة السياحية بتوعية الزوار كذلك عن طريق مكبرات الصوت في الحديقة ووضع لافتات تتضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من اللغات واستخدام الرسوم التعبيرية لسهولة فهمها.