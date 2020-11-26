تخريج دورة للمستجدات 13

الشارقة (وام)

نظمت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة حفل تخريج دورة الإعداد المهني للمستجدات «‏13»‏ للشرطة النسائية أمس بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، وندى عسكر النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والمديرين العامين ومديري الإدارات بالأكاديمية، وعدد من الضباط وصف الضباط والمشرفين على الدورة.

وأشاد اللواء سيف الزري الشامسي بمسيرة المرأة وجهودها في خدمة وطنها.