«ضوء -1».. جلسة حوارية في «الإمارات للفضاء»

خلفان النقبي (أبوظبي)

نظمت وكالة الإمارات للفضاء جلسة حوارية افتراضية بعنوان «القمر الاصطناعي (ضوء-1)» أمس الأول، والذي سيتم إطلاقة خلال الفترة المقبلة، حيث سلطت الضوء على أبرز المواهب الشابة المبتكرة التي تعمل على القمر الاصطناعي (ضوء-1) من جامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي وNSSA، وأكد فريق العمل المشرف على (ضوء-1) أبرز الأهداف التي تتعلق بالعلوم والهندسة وومضات البرق وهي: دراسة الومضات، عمل بحوث علميه مكثفه، مقارنة الأداء، وتجربة أقل طاقة ممكنة.

وأوضحت المهندسة أحلام القاسم، عضو في فريق العمل المشرف على (ضوء-1)، أن رحلة المسابقة بدأت من بعثة تدريبية في وكالة الفضاء الإيطالية (يونيو 2015)، وفي ديسمبر 2015 تم دراسة وتطوير مفهوم المهمة حتى تم تحديد المتطلبات العلمية والتقنية في شهر مايو من عام 2017، كما تم في مايو 2018 الانتهاء من بروتوكول النموذج الأولي للكاشف، وصولاً إلى الفوز في المسابقة وإنجاز المهمة في أغسطس 2018.

وأشارت إلى أن أغلب الاحداث التي تلاحظ من الأقمار الاصطناعية تكون على ارتفاع 500 كيلومتر تقريباً، كما أن أول ومضات أشعة جاما الأرضية اكتشفت عام 1994 بوساطة BASTE، بالإضافة إلى أن من خصائص ومضات أشعة جاما الأرضية هي المدة، الطاقة، والارتفاع، حيث إن هنالك أقماراً اصطناعية درست هذه الومضات ومثالاً عليها RHESSI – FERMI – AGILE، وأشارت أن من التحديات التي واجهت المهمة بطء استيعاب الأجهزة، الموقع الجغرافي، والدقة. وبينت المهندسة عائشه المناعي، عضو في فريق العمل المشرف على (ضوء-1)، أن هنالك مواصفات لمستشعر الصورة وهي أسرع مستشعر لجاما، صغير وقابل للتحجيم. كما أنه، في مقارنة بين اثنين من مستشعرين الصور، تبين الأفضلية ومميزات كل مستشعر مثل الحجم والوزن والطاقة التشغيلية وتحمل درجة الحرارة، حيث تمت تجربة المستشعر في مختبرات علمية دقيقة مختصة في تجهيز رسومات ثلاثية الأبعاد. وقالت المهندسة علياء خان، وعائشة الحرم، من أعضاء فريق العمل المشرف على (ضوء-1)، إنه تم تصميم مكعب أقمار اصطناعية من نوع «النانو» بحجم 10*10*10 سنتمتر مكعب، ووزنه أقل من 1.33 كيلوجرام بأقل تكلفة ممكنة، وتم إطلاقه في المدار الأرضي المنخفض، وفي نظام الأوامر والمعلومات فإن الحاسوب يحتوي على ثلاثة أشياء أساسية وهي: المعالج، المساحة التخزينية، وبرنامج الطيران، كما أنه يبدأ من المجسات مروراً بالخوارزميات للتحكم وصولاً إلى المشغّل، كما تمت تجربة قوة ثبات المشروع على أجهزة علمية مختصة في مختبرات جامعة خليفة.