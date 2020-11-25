الإمارات تشارك في المؤتمر الوزاري الفرنكفوني

أبوظبي (وام)

شاركت دولة الإمارات في الدورة الـ 37 للمؤتمر الوزاري الفرنكفوني الذي تستضيفه تونس حالياً، والذي يعقد لأول مرة عن بُعد بسبب جائحة «كوفيد - 19».

ترأس وفد الدولة المشارك، معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة.

وقال معاليه في كلمة له مساء أمس خلال أعمال الدورة: «إن اجتماعنا هذا يأتي تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة والذكرى العشرين لإعلان باماكو، وإننا في دولة الإمارات نشعر بالفخر لكوننا جزءا من هذه المنظمة العريقة، ونسعى جاهدين للعمل على تعزيز علاقاتنا مع أعضاء العائلة الفرنكفونية الكبيرة، إذ إننا نتشارك قاعدة من قيم السلام والعدالة والتنمية المستدامة والتضامن والتنوع الثقافي وحقوق الإنسان وحق التعليم، وهي قيم في قلب رؤية مئوية دولة الإمارات لعام 2071».

وأضاف معاليه: «في إطار المبادئ الإنسانية والتضامن العملي والمعنوي مع الشعوب والحكومات الصديقة وفور اجتياح فيروس كورونا المستجد لدول العالم، أثبتت دولة الإمارات للعالم أجمع أن التضامن العملي مع الشعوب والحكومات الصديقة دون التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية تأصلت في قيادة وشعب دولة الإمارات».

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات كانت من الدول الأولى التي سارعت لتوفير المستلزمات والمعدات الطبية الأساسية، وتعزيز قدرات العاملين في المجال الطبي وتحسين الخدمات الصحية، ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لهذه الجائحة على الدول الأعضاء، وذلك من خلال إرسال مساعدات إنسانية إلى 120 دولة، منها دول أعضاء في المنظمة، ونقل أكثر من 1613 طناً من المساعدات الطبية والصحية تخدم أكثر من 1.6 مليون من العاملين في الرعاية الطبية، من خلال تسيير 167 رحلة جوية.

وأضاف نسيبة: «إن القضاء على هذه الجائحة يتطلب منا الإرادة القوية والعمل الجماعي المخلص والوعي بمتطلبات المرحلة. وإننا على يقين بأن للمنظمة الدولية الفرنكوفونية والدول الأعضاء تلعب دوراً محورياً في مواجهة التحديات التي يتعرض لها العالم أجمع، وسنمضي جميعاً متحدين للتغلب على هذه الأزمة».