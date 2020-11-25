ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع «أكاديمية العلوم الشرطية»

الشارقة (وام)

برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، عقد المجلس اجتماعه أمس «عن بعد».

وناقش الاجتماع تفعيل إدارة تطوير الكفاءات، التي تم استحداثها مؤخراً ضمن الهيكل الإداري والتنظيمي للأكاديمية، والمعنية بتأهيل وتطوير مهارات وخبرات العاملين بالحقل الشرطي والأمني في دولة الإمارات، وآلية عملها وخططها وبرامجها المستقبلية.

كما ناقش الاجتماع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية والمتعلقة بتصنيف مجلة العلوم الشرطية والقانونية في موقع /‏scoups/‏، والتي تعد أكبر قاعدة بيانات بحثية محكمة في العالم، والتي أنشأتها دار النشر الهولندية العريقة Elsevier، وتحتوي على حوالي 40000 عنوان من 11678 ناشراً في المواضيع العلمية.

واعتمد المجلس خطة البرامج الأكاديمية والبرامج المستحدثة والمتطلبات الخاصة بالتجديد والاعتماد والترخيص الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم.

واستعرض اللائحة التنفيذية المقترحة، والتي تشمل جميع لوائح الأكاديمية المتفرقة، كما اطلع على نتائج وتوصيات المؤتمر العلمي الافتراضي الذي عقدته الأكاديمية مؤخراً بعنوان /‏الاستدلال على الجرائم في عصر الذكاء الاصطناعي/‏، وجائزة أكاديمية العلوم الشرطية للبحث العلمي في دورتها الثانية.

حضر الاجتماع كل من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس العميد عبدالله مبارك بن عامر، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والمقدم محمد حمد السويدي مقرر المجلس.