هالة السعيد: شكراً دولة الإمارات

شعبان بلال (القاهرة)

وجهت معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الشكر إلى دولة الإمارات والجامعة العربية ومنظمة التنمية الإدارية على اختيارها كأفضل وزير عربي في جائزة التميز الحكومي العربي، معربة عن تقديرها للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سموه على الارتقاء بالعمل الحكومي العربي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

كما أشادت معاليها بالتعاون مع دولة الإمارات في جائزة التميز الحكومي المصرية في دورتها الأولى العام الماضي، وأوضحت أن هذه الجائزة تمثل شهادة نجاح للحكومة المصرية وأنها دليل على التعاون والعمل المشترك، ونجاحِ برامج الحكومة المصرية، وتكليلٌ لجهود العاملين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.