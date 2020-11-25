أكاديمية سيف بن زايد تنفذ ورشة «القيادة النسائية»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ورشة عمل «القيادة النسائية في المنظومة الشرطية»، وذلك في مقر الأكاديمية.

وأثنى على التعاون المشترك مع وزارة الأمن القومي الأميركي والسفارة الأميركية في تنفيذ الورشة، وعرض التجارب التي تسهم في صقل مهارات وإمكانات منتسبي الورشة، لافتاً إلى أهمية دور العنصر النسائي المميز في خدمة المجتمع وأمنه.

وتضمنت الورشة عدة محاور حيث بدأت بعرض نبذة تاريخية عن العنصر النسائي في المنظومة الشرطية، وأهمية العنصر النسائي في المنظومة الشرطية، والتحديات التي قد تواجه القيادة النسائية والعمل على التوازن الحياتي، والشجاعة وتعزيز التغيير، وبرنامج التوجيه والموجهين، والتعليم المستمر والتدريب والتطوير، وحضر الورشة العميد دكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير الأكاديمية، وعدد من الشرطة النسائية في شرطة أبوظبي، ونفذتها ريبيكا بيترز مساعد الملحق الإقليمي لوزارة الأمن القومي الأميركي.