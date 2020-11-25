عرس جماعي لـ150 عروساً من موظفات حكومة دبي

دبي (وام)

أقيم برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية..الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، العرس الجماعي لـ150 عروساً من موظفات حكومة دبي «دانات دبي» ونظراً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة، فقد تقرر أن يتم استبدال حفل عرس «دانات دبي» في نسخته الخامسة بمراسيم توزيع مكرمة الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم في قاعد عود ميثاء بنادي زعبيل للسيدات اليوم، في ظل إجراءات وقائية وتدابير احترازية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، الأمر الذي يعكس التلاحم والترابط بين القيادة والشعب في هذه الظروف الاستثنائية.

ويأتي تنظيم عرس دانات دبي الجماعي في إطار دعم حكومة دبي المواطنات اللواتي تم عقد قرانهن في عامي «2019 - 2020»، حيث قامت اللجنة المنظمة بمخاطبة الجهات في دبي لترشيح موظفاتهن ممن تنطبق عليهن الشروط.

وتم اعتماد أسماء 150 عروساً من أكثر من 20 جهة حكومية في إمارة دبي، أبرزها هيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وجمارك دبي، وموانئ دبي العالمية وغيرها.