الإمارات تنظم عن بُعد «ماراثون الأفكار الافتراضي» لتنشيط التطوع عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات، عن عقد «ماراثون الأفكار الافتراضي» تحت عنوان «التطوع لمجتمع مرن»، وذلك بالتعاون مع الرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE)، وفي إطار الجهود التنموية والتطوعية التي تتبناها الحملة الوطنية للتطوع «الإمارات تتطوع» ومنصة «متطوعين.امارات»، حيث يعد هذا الماراثون الأول من نوعه، والذي عُقد على مدار 3 أيام بحضور عدد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التطوعية من جميع أنحاء العالم، لتطوير حلول مستدامة ومؤثرة للتحديات الرئيسية للعمل التطوعي أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال أحمد الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات بالإنابة: لقد كرست مؤسسة الإمارات نفسها للعمل بلا كلل لتمكين المتطوعين والمشاركين من التواجد في هذا الماراثون، حيث قمنا بالتعاون مع الرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE)، لنشجع على العمل الجماعي والابتكار والإلهام داخل المجتمع، ولنقدم للمشاركين فرصة لعرض أفكارهم المبتكرة والحصول على الدعم اللازم لإحداث تغيير إيجابي حول العالم.

من جانبها عبّرت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع ورئيس فريق التطوع خلال الأزمات، عن فخرها باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة «ماراثون الأفكار الافتراضي» الأول من نوعه، الذي يجمع عدداً كبيراً من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التطوعية من مختلف دول العالم.