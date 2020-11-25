إعادة انتخاب المدني رئيساً للاتحاد الدولي لمكافحة التدخين

لندن (وام)

أعلن الاتحاد الدولي لمكافحة التدخين في لندن عن إعادة انتخاب الدكتور عبد السلام المدني من دولة الإمارات رئيساً للاتحاد للمرة الثالثة على التوالي .

وجاء إعادة انتخاب الدكتور عبد السلام المدني رئيساً للاتحاد عقب صدور القرار بالإجماع نظراً للجهود التي بذلها الرئيس ونائبه خلال هذه السنة لتحقيق الأهداف المقررة للاتحاد.

وعبّر أعضاء مجلس الأمناء - خلال اجتماعهم السنوي الذي عقد افتراضياً في ظل الظروف الراهنة - عن فخرهم بالإنجازات التي حققها الاتحاد الدولي لمكافحة التدخين في لندن والتي تسعى إلى زيادة الوعي بمخاطر التدخين بجميع أنواعه وأثره الكبير على صحة الأفراد والمجتمعات. وقال الدكتور عبد السلام المدني: « لقد كان للاتحاد الدولي لمكافحة التدخين في لندن دور كبير في نشر التوعية اللازمة عن أضرار التدخين على الفرد والمجتمع من خلال مبادرات عديدة حول العالم تعمل نحو مجتمع خالٍ من التدخين».

وأضاف: « أسعدني قرار إعادة انتخابي رئيساً للاتحاد وأتطلّع إلى سنة جديدة من العمل الجاد الذي نسعى من خلاله إلى نشر التوعية والحد من هذه العادة السيئة التي تتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً حول العالم».

وقال : « لقد رأى العالم خلال الأشهر الماضية الدور الكبير للشيشة والتبغ بشكل عام في نقل الأمراض وعلى رأسها أمراض الجهاز التنفسي، ولذلك أناشد بصفتي رئيساً للاتحاد جميع الدول بمنع تقديم الشيشة في المقاهي حفاظاً على صحة الأفراد والمجتمع وخصوصاً في ظل جائحة كوفيد-19».

كما انتخب الاتحاد - خلال الاجتماع - البروفيسور جون ستيفينز من المملكة المتحدة نائباً للرئيس وعضواً في مجلس الأمناء وأمين صندوق للاتحاد والدكتور روبيرتو ماسيروني من سويسرا والدكتور ليلاند فيربانكس من الولايات المتحدة الأمريكية كأعضاء في اللجنة التنفيذية.