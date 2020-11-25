إغلاق الطرق والتحويلات المرورية المصاحبة لأعمال هدم أبراج ميناء بلازا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي عن خطة إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى منطقة ميناء زايد وإجراء تحويلات مرورية في المنطقة، والتي تأتي مع انطلاق أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء زايد، والذي يتضمن هدم أبراج ميناء بلازا يوم الجمعة 27 من نوفمبر الحالي.

وسيتم تنفيذ خطة إغلاق والتحويلات المرورية، التي تشمل شارع الميناء وشارع الكورنيش وبعض الطرق الأخرى، تحت إشراف الجهات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء أصحاب العلاقة، وذلك من منطلق الحرص على تطبيق أعلى معايير الأمن لضمان سلامة القاطنين في المنطقة ومستخدمي الطرق وانسيابية الحركة المرورية.

وأوضحت شرطة أبوظبي بأن الإغلاق سيكون على مرحلتين: الأولى تبدأ من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس 26 نوفمبر وحتى انتهاء أعمال هدم الأبراج، وتشمل الطرق التي تؤدي إلى منطقة الهدم وهي: شارع الميناء (من التقاطع مع شارع الزاهية)، وشارع الكورنيش (من التقاطع مع شارع الزاهية)، وجميع الطرق والمداخل على طريق الشيخ خليفة بن زايد والتي تؤدي إلى منطقة الميناء. أما مرحلة الإغلاق الثانية فستبدأ في الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة 27 نوفمبر وحتى انتهاء أعمال هدم الأبراج. وتشمل نفق الشيخ زايد بالاتجاهين، وشارع الشيخ خليفة بن زايد المؤدي إلى جسر الشيخ خليفة، وشارع حمدان بن محمد للقادمين من جزيرة المارية باتجاه الميناء، أما في شارع الكورنيش فسيتم تحويل جميع المركبات باتجاه التقاطعات العلوية لشارع الشيخ زايد.

وتتم عملية الإغلاق والتحويلات المرورية بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي التي اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، حسب مهامها بتأمين موقع الهدم من قبل دوريات المرور لتعزيز انسيابية الحركة في المناطق المجاورة للموقع.

وقالت المديرية إنها ستعمل على إجراء التحويلات المرورية اللازمة قبل بدء عملية الهدم خلال التوقيت المناسب بهذا الشأن ومعالجة أية اختناقات مرورية قد تحدث في المناطق المجاورة لمكان الهدم.

وأوضحت أنها جاهزة لتعزيز أمن وسلامة الطريق وتنفيذ الأعمال والمهام المرورية على نحو يسهم في إتمام عملية الهدم بنجاح، وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما أوضح مركز النقل المتكامل أنه سيقوم بتحويل مسارات عدد من خدمات الحافلات العامة إلى شوارع بديلة لفترة مؤقتة وهي: الخدمة رقم 8، 9، 11، 44، 45، و56 خلال الفترة الممتدة من الساعة 7:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر الجاري، وحتى الساعة 6:00 مساءً من يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020. وحرصاً على سلامة الركاب، أشار المركز إلى أن مركبات الأجرة ستتوقف عن العمل في أجزاء من المنطقة. ومن أجل المزيد من المعلومات والتفاصيل حول جداول ومواعيد رحلات الحافلات العامة، يمكن زيارة صفحة خدمات الحافلات في أبوظبي على الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae، أو من خلال تطبيق «درب» الذكي. وأكد المركز أنه سيبذل قصارى جهده للتخفيف من الآثار المترتبة على شبكة الطرق المحلية وحركة النقل في المنطقة، وكذلك خدمات نظام إدارة المواقف العامة «مواقف»، حيث سيتم إغلاق بعض المواقف لمدة مؤقتة نتيجة الأعمال التي ستُنفذ ضمن المشروع. وفي هذا السياق، أهاب مركز النقل المتكامل بمستخدمي الطرق في منطقة ميناء زايد إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال التطويرية المرتبطة بالمشروع، تجنباً للحوادث وحرصاً على ضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.