نقل خدمات مركز المدينة إلى «شرطة العاصمة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شرطة أبوظبي عن استمرارية تقديم خدمات مركز شرطة المدينة بمديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي والتي سيتم تقديمها للمتعاملين من خلال المديرية لتسهيل وإنجاز معاملاتهم من أجل إسعادهم وتلبية احتياجاتهم وذلك في إطار الإجراءات الحالية لهدم أبراج ميناء زايد. وقال العقيد حمد النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة، قائد الحدث: إن نقل خدمات شرطة المدينة لمديرية شرطة العاصمة ستكون بشكل مؤقت لغاية الانتهاء من عملية الهدم ومن ثم إعادتها إلى المركز بعد الانتهاء من الحدث، مشيراً إلى توفير كافة الخدمات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم دون تأخير. ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على إسعاد المتعاملين بتقديم أفضل الخدمات لهم وفق المعايير العالمية وتحسين الجودة، حاثاً إياهم على عدم التردد في طلب المساعدة وتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم. وقامت شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء بجولة على المتاجر، وتوعية أصحابها وحثهم على التعاون مع فرق التفتيش في التأكد من الإخلاء وإغلاق متاجرهم اعتباراً من يوم الخميس 26 نوفمبر الجاري من الساعة السابعة مساء ويستأنف العمل فيها يوم الجمعة 27 نوفمبر الساعة الرابعة عصراً. وأشار العقيد سعيد بن دلموج الظاهري، مدير مركز شرطة المدينة إلى الحرص على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظاً على سلامة الجميع باعتبارها من أهم أولويات شرطة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع الشركاء على نحو يسهم في إنجاح الهدم.

ويشمل الإغلاق أسواق السمك، والنباتات، والسجاد والمواشي، والفواكه والخضروات، والجمعية التعاونية، والمسلخ.