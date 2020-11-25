استعدادات مكثفة بشرطة الفجيرة لليوم الوطني 49

الفجيرة (الاتحاد)

ترأس اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات الأمنية خلال إجازة اليوم الوطني، بحضور كافة مديري الإدارات والتشكيلات المعنية لتحقيق أعلى مستويات حفظ الأمن والنظام، ووضع التدابير الأمنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ أفضل الإجراءات بتعزيز الاستجابة والجاهزية واستمرارية الأعمال الحيوية، وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات الكفيلة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» المستجد.

وأكد القائد العام حرص شرطة الفجيرة على توفير الدعم البشري والمادي بهدف تقديم أفضل الخدمات، وضمان التواجد الأمني في كافة المواقع السياحية بالإمارة والطرق المؤدية إليها، والوقوف على كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لبسط مظلة الأمن على كافة الطرق التي يسلكها الزوار إلى الإمارة، فضلاً عن تحديد المواقع المناسبة لإقامة النقاط الأمنية لتمكين رجل الشرطة من تقديم مختلف الخدمات للزوار.

ونوه اللواء الكعبي ضرورة استمرار والتزام أفراد المجتمع بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار مرض كورونا المستجد «كوفيد19». وناشد أفراد المجتمع بضرورة التقيد بالإجراءات وأخذها بعين الاعتبار، وأخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن التجمعات في الأعراس والمناسبات العائلية، وشدد الكعبي على أنه سيتم فرض مخالفات وعقوبات بحق الأشخاص غير الملتزمين بإتباع تلك الإجراءات.

وحث العميد حميد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وخصوصاً الشباب على التقيد بالسلوكيات الإيجابية في إجازة اليوم الوطني، مطالباً الجميع التعاون مع رجال المرور المتواجدين لخدمتهم وضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور والإرشادات الخاصة والنصائح، التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وناشد العميد اليماحي جميع السائقين والزائرين للإمارة خلال إجازة اليوم الوطني باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في المناطق الجبلية والأودية والمناطق المنخفضة وعند ارتياد البحر، مؤكداً أن غرفة العمليات على استعداد تام لتلقي أي مكالمات أو استفسارات أو بلاغات على الرقم (999) للحالات الطارئة و(901) للحالات الغير طارئة.