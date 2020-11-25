شرطة الفجيرة: خصم 50% على المخالفات المرورية

الفجيرة (الاتحاد)

بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 2 ديسمبر 2020 ولغاية 15 يناير 2021 على المخالفات المرورية المسجلة حتى 1 ديسمبر 2020.

ومن جهته، أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن القرار جاء حرصاً من ولي عهد الفجيرة على إسعاد المواطنين والمقيمين، بمناسبة اليوم الوطني 49 للدولة. وقال الكعبي: إن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات، التي من شأنها أن تدخل البهجة والسرور على المتعاملين، وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة، ودعا مدير إدارة المرور والدوريات العقيد صالح محمد الظنحاني الأفراد إلى اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات، والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة.