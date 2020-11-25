تأهيل وصيانة المرافق الترفيهية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي استعداداتها الخاصة باحتفالات اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوم الشهيد، من خلال تعزيز الأصول، والمرافق العامة، وتنفيذ عمليات الصيانة لأصول التجميل الطبيعي والصلب، وزراعة الزهور الموسمية الشتوية، وإزالة مشوهات الطرق، وعمليات التنظيف وإزالة المخلفات.

وأكدت البلدية أنها ركزت على تنفيذ وتكثيف أعمال الصيانة الدورية لأصول التجميل الطبيعية، والزراعية، والمدنية في الأماكن الحيوية والشوارع الرئيسية، وزراعة الزهور الموسمية مبكراً لتصل إلى مرحلة الإزهار وإعطاء الشكل الجمالي المرغوب في فترة الاحتفالات، والتنسيق والتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) في عمليات التنظيف وإزالة المخلفات في جميع المناطق قبل الاحتفالات وبعدها، ومساندة الشركاء الاستراتيجيين خلال الاحتفالات. وأوضحت البلدية أنها وعلى صعيد عمليات الصيانة والتشغيل، أنهت الاستعدادات والتجهيزات لتقديم أفضل الخدمات والوجهات الترفيهية، وضمان تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة، لتكون قادرة على استيعاب أعداد الزوار التي ستتوافد.

وفي مجال التجهيزات للاحتفالات باليوم الوطني، قامت البلدية بصيانة الأصول الزراعية: ‏‭)‬المسطحات ‬الخضراء ‬والشجيرات ‬والأسيجة ‬النباتية‭ ‬،الزهور‭(‬، ‬وصيانة ‬الأصول ‬الكهروميكانيكية، ‬وعقد ‬لقاءات ‬توعوية ‬مع ‬كادر ‬العمل ‬وحراس ‬الأمن ‬والإنقاذ.