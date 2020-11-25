رأس الخيمة تتزين لليوم الوطني

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

بدأت دائرة الخدمات العامة استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني التاسع والأربعين، بتركيبها الإضاءات الخاصة بهذه المناسبة، حيث قامت الدائرة بتركيب التشكيلات الهندسية التي غطت أغلب الطرق الرئيسية في إمارة رأس الخيمة، والجسور والدوارات الحيوية في الإمارة، تماشياً مع الأجواء الاحتفالية بهذه المناسبة وتوفير مشهد جمالي يساهم في نشر الفرح والسرور في الإمارة، بحسب المهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة.

وأوضح الحمادي، أن التشكيلات الهندسية التي تزينت بها الإمارة تنوعت بأشكالها وصورها الفنية والتي تمثل بعضها بعبارات متنوعة، مستلهمة من النشيد الوطني، وعبارات وطنية، إضافة إلى مجسمات صغيرة معلقة على أعمدة الإنارة للعلم الإماراتي، وتشكيلات تحمل UAE، وشعار الهوية الإعلامية وإضاءات بتشكيلات هندسية تحمل الرقم 49 لقيام الاتحاد.

ويصل عدد الإضاءات الضوئية إلى500 تشكيلة ضوئية مبتكرة، كما حظيت الطرق والدوارات والجسور بمزيد من التشكيلات المنيرة بأشكال ثلاثية الأبعاد 3D، وتم تركيب الإضاءة على 40 موقعاً من الطرق الحيوية والجسور والدوارات في إمارة رأس الخيمة، أبرزها على كورنيش القواسم وجسر الكوف روتانا وجسر الاتحاد والجسر الفولاذي وشارع شمل الرمس وشارع الشيخ محمد بن سالم وتم تركيب الزينة على على أعمدة الإنارة للجسرين في شارع المنامة - شارع الشيخ صقر بن محمد القاسمي.

وأجمع المواطنون والمقيمون على أن جائحة «كورونا» لم تتمكن من منع وحرمان الأهالي من الاستمتاع بفعاليات اليوم الوطني المختصة بتزيين الشوارع والمرافق بالألوان الجميلة والإضاءة المتميزة، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة ضمن إجراءاتها الاحترازية، وضمن أطر محددة، مؤكدين أن تلك المناسبة تترجم مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر عقود مضت مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي قاد مسيرة العطاء لتتواصل دولة الإمارات التقدم والازدهار على مختلف المستويات، والانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بدأت بإجماع حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين في الثاني من ديسمبر عام 1971، واتفاقهم على الاتحاد، حيث أقروا دستوراً مؤقتاً ينظم الدولة، ويحدد أهدافها.